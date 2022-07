Tafeln in Schönebeck und Staßfurt fehlen Lebensmittel und Fahrer

Die Tafeln in Schönebeck und Staßfurt haben mit Problemen zu kämpfen. So fehlt es mitunter an Lebensmitteln, um Bedürftige zu versorgen. Zudem braucht die Arbeiterwohlfahrt, die den Tafeldienst anbietet, ehrenamtliche Fahrer.

Schönebeck/Staßfurt - Die Situation bei den Tafeln in Schönebeck und Staßfurt ist dramatisch. So musste vergangene Woche in der Schönebecker Ausgabestelle sogar eine Familie weggeschickt werden, ohne dass sie Lebensmittel bekommen hat. Es war schlichtweg nichts mehr da, was hätte ausgegeben werden können, teilt Ines Grimm-Hübner, Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Salzland, mit. „Die erhaltenen Spenden reichen nicht aus“, fasst die Awo-Chefin zusammen. Was fehlt und was sind die Ursachen für die Probleme?