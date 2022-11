Tauchbasis in Pretzien organisiert Wintermarkt und Weihnachtstauchgänge

Abtauchen in die Weihnachtszeit: In Pretzien ist das am 26. November möglich. Neben Tauchgängen im See lockt ein Wintermarkt.

Die Tauchbasis in Pretzien lädt zum Wintermarkt und zu weihnachtlichen Tauchgängen ein. Was erwartet die Besucher?

Pretzien - An der Tauchbasis des „Tauchsport Center Wassermann“ am Steinbruchsee von Pretzien wird es bald weihnachtlich und winterlich. Wie die Betreiberin der Tauchbasis, Jessika Philippi, mitteilt, wird am 26. November nicht nur das traditionelle Weihnachtstauchen, sondern auch ein Wintermarkt auf dem Gelände am See stattfinden.