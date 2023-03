Arbeit Telearbeit: In der Landkreis-Verwaltung schont Konzept die Umwelt und erhöht die Attraktivität des Berufes

In der Corona-Pandemie ist in vielen Berufen die Präsenzpflicht ausgesetzt worden. In dieser Zeit arbeiteten viele Arbeitnehmer von zu Hause aus. Auch wenn die Pandemie nicht mehr die Arbeitswelt bestimmt, hat die Idee, nicht vor Ort sein zu müssen, überlebt. Die Verwaltung des Salzlandkreises setzt dazu ein neues Konzept um.