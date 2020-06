Diese vom Center for Disease Control and Prevention (CDC) erstellte Illustration zeigt den neuartigen Coronavirus 2019-nCoV. Foto: Center for Disease Control/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa

Nach einem neuen Coronafall an einer Klinik in Schönebeck sind nun die ersten Ergebnisse der mehr als 250 durchgeführten Tests da.

Schönebeck (dt) l Nach einem neuen Covid-19-Fall an einer Klinik in Schönebeck liegen nun erste Ergebnisse der 250 angeordneten Neutests unter Mitarbeitern und Patienten vor: 152 Ergebnisse aus dem Ameos-Klinikum in Bad Salzlemen sind bislang negativ ausgefallen. Das teilt der Salzlandkreis am Freitagnachmittag mit.

"Getestet wurde auch das Personal der Rettungswache in Schönebeck, die die Patientin von der Rehaklinik zur Inneren Klinik transportiert hatte. Auch hier liegen mittlerweile 25 negative Testergebnisse vor. Auf die Testergebnisse in der Rehaklinik wird noch gewartet", heißt es in einer Mitteilung. Bis dahin gilt weiterhin der Aufnahmestopp an der Klinik.

Damit sind Angaben der Kreisverwaltung nach bereits 70 Prozent der Getesteten gesund. Demnach bleibt es bei den bislang 68 positiv bestätigten Covid-19-Fällen im Salzlandkreis. Die in Schönebeck zunächst positiv getestet Patientin kommt aus Magdeburg und zählt daher nicht in die Statistik des Landkreises. 20 Personen im Salzlandkreis befinden sich derzeit noch in Quarantäne.