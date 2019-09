Die Schönebecker Polizei als Freund und Helfer hat den Vierbeiner sogar mit Lunchpaket gefüttert.

Schönebeck (ok) l (Hunde-)Liebe geht durch den Magen: Am frühen Donnerstagmorgen wurde in der Friedrichstraße ein kleiner weißer Hund der Rasse Bichon Friese gefunden. Ein 27-Jähriger hatte den frei umherlaufenden kleinen, weiß Wuschel festgestellt und sich – zurecht – Sorgen gemacht. Da der Hund offenbar ohne Herrchen oder Frauchen im Stadtgebiet unterwegs war, nahm er sich des Tieres an und brachte ihn zur Polizei-Dienststelle in der Nicolaistraße – auch in der Hoffnung, dass sich vielleicht die Eigentümer dort schon gemeldet haben.

Der Hunde liebende Wachhabende nahm das Tier in sozusagen in amtliche Verwahrung und opferte anschließend einen Teil seiner Nachtverpflegung für das Tier. Das Tierheim der Stadt wurde informiert und holte das Tier gegen 3 Uhr ab.

Wer vermisst den Hund?

„Wir hoffen, dass sich Herrchen oder Frauchen bereits dort gemeldet haben, um ihren kleinen Liebling in Empfang zu nehmen. Falls nicht, sollte sie dies bitte tun“, forderte die Polizei auf.