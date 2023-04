Vögel stellen die größte Gruppe von Tieren im Tiergehege in Calbe. Die Stadt will nach dem Beschluss des Stadtrates sich nun von den Tieren in Zukunft trennen.

Calbe - Einmal in der Woche fährt Horst Kober auf den Wartenberg in Calbe. Dann bringt er Futter zum Tiergehege, schildert er. Eigentlich müsste er sogar zweimal in der Woche auf den Berg fahren, so viel Futter organisiert er. Doch die zweite Fuhre organisiere die Stadt, sagt er. Dass das Tiergehege nun in Zukunft geschlossen werden soll erzürnt ihn.