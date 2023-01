Tragödie in der Silvesternacht - Zeuge berichtet über tödlichen Unfall in Schönebeck

Die Schönebecker Friedrichstraße an Neujahr. Vieles erinnert noch an die Feierlichkeiten in der Nacht. Aber nichts, dass hier ein Mann nach einem Unfall starb.

Schönebeck - Ein paar abgebrannte Knallerbatterien sind in der Friedrichstraße noch zu sehen. Lose rote Fetzen flattern am Boden im Wind. Es ist der 1. Januar. Es ist grau, leicht windig, viel zu warm für einen 1. Januar. Hier und da fährt ein Auto die Straße entlang. Auch diesem Morgen und Vormittag des 1. Januars merkt man wie jedes Jahr an, dass eine gewisse Katerstimmung in der Luft liegt. Alles scheint furchtbar normal – nichts deutet auf die Geschehnisse in der Nacht. Nichts deutet darauf, dass hier vor wenigen Stunden ein Mensch getötet wurde. In der Silvesternacht.