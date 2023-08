Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck - Viele Menschen haben die letzte Silvesternacht wohl in guter Erinnerung. Bei warmen 18 Grad wurde auch in der Schönebecker Friedrichstraße an der frischen Luft gefeiert. Doch für die Familie von Jörg Durr (Name geändert) bleiben die Geschehnisse kurz nach 0 Uhr aus tragischen Gründen in Erinnerung: In der Zeit verstarb ihr 42-Jähriger Sohn in Folge eines Zusammenstoßes mit einem Auto. Der Verursacher des Unfalls, Stefan Wagner (Name geändert), 61, wurde nun vor dem Schönebecker Amtsgericht angeklagt, unter anderem wegen fahrlässiger Tötung.