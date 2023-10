Der Tornitzer Heimatverein hat sich alter Technik verschrieben. Kein Wunder also, dass auch eine altes SR2E Moped der Marke Simson im Bestand schlummert.

Tornitz - Das sind die Drei vom Heimatverein Tornitz auf dem dortigen Heimathof. Hartwig Bergmann (von links), Michel Kornut und Frank Pätzold posieren auf Bitte das Fotografen mit einem alten Simson-Moped der Marke „SR2E“. Das Teil ist derzeit nicht fahrbereit, soll es aber werden.

Es gehört zum Technikbestand des Vereins, der sich in erster Linie historischer Landtechnik widmet, sie nach Kräften pflegt und wieder aufbaut. Das Vorgängermodell „SR2“ aus dem thüringischen Suhl wurde erstmals auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1957 vorgestellt und fand zusammen mit dem modifizierten Modell „SR2E“ mit über 900.000 hergestellten Fahrzeugen außerordentlich große Verbreitung in der DDR.

Michel hat keck Opas Hut aufgesetzt und eine Hose angezogen, in die er wohl erst in 30 Jahren so richtig reinpassen wird.