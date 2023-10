Bollenkönigin Hannah I. genießt ihren ehrenamtlichen Job. Kürzlich tauchte sie bei einem Erntedankfest ganz in der Nähe einfach so auf.

Calbe/Tornitz - Calbes noch neue Bollenkönigin Hannah I. macht auch spontane Ausflüge in die Nachbarschaft. So überraschte sie kürzlich die Einwohner von Tornitz und Werkleitz, als diese ihr Erntefest feierten. „Ganz spontan kam ich als Bollenkönigin vorbei und habe für reichlich Stimmung gesorgt“, teilte sie nach der Veranstaltung mit. Die Traktoren waren geschmückt und die Besucher saßen auf den Anhängern, welche an den alten Traktoren Famulus und Belarus angehängt waren, beschreibt sie die Szene vor dem Umzug. „Die Erntekrone durfte natürlich auch nicht fehlen und wurde von unserem Vereinsvorsitzenden Frank Pätzold mit der Brockenhexe gezogen. Bei bestem Wetter gab es dann einen Umzug durch das Doppeldorf Tornitz/Werkleitz“, schildert sie. Im Anschluss wurde auf dem Heimathof mit Livemusik und DJ Stimmung gemacht, freute sie sich mit den Einwohnern über das Programm. Nach ihrer Krönung Anfang September hat Hannah als Bollenkönigin von Calbe schon viel erlebt und viele Veranstaltungen besucht. In ihrer Funktion gibt sie sich nahbar und präsentiert die Kleinstadt an der Saale.

Dabei haben ihre Unterstützer hinter den Kulissen schon vor der Krönung für die Amtszeit gearbeitet. So startete sie zusammen mit ihrer Prinzessin bereits mit Autogrammkarten. Die sind besonders bei den Kindern sehr begehrt. Vor allem Mädchen nehmen die Karten der Königin gern entgegen und träumen auch davon, später mal in so einem hübschen Kleid auf einem großen Fest auftreten zu können. Das ist gar kein Problem. Denn jährlich wird eine Königin gekrönt.