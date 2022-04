Tourismus bringt für Calbe Geld

Für den Ausbau des immer beliebter werdenden Saaleradweges will die Stadt Calbe demnächst rund 1,3 Millionen Euro ausgeben.

Der Saaleradweg in Calbe soll in der Zukunft mit einem Millionenbetrag deutlich ausgebaut und damit aufgewertet werden. Beim Trägerverein des Saaleradweges macht die Stadt allerdings nicht mit.

Calbe - Calbe hat die Radfahrer entdeckt. Rund 1,3 Millionen Euro will die Stadt in den kommenden Monaten in den Ausbau des Saaleradweges investieren. Die große Summe kommt auch dadurch zustande, weil mit der Kleinen Fischerei eine Straße saniert wird, die dann vorrangig den Radfahrern dient. Mit der Umverlegung des Saaleradweges hat die Stadt die Radfahrer und vor allem die Möglichkeit, Fördermittel zu erhalten, entdeckt.