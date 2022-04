Wohnmobile Tourismus: Mehr Platz für Wohnmobile in Schönebeck, Staßfurt und dem Salzlandkreis

Die Pandemie hat Urlaubmachen deutlich verändert. Individualität und Camping liegen im Trend. In Schönebeck will eine Investorengruppe in Caravan-Stellplätze investieren. Wo können Camper im Salzland einen Platz finden?