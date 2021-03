Guido Seidel fotografiert leidenschaftlich Spielzeugfiguren. Er kann zwei Hobbys miteinander verbinden

Schönebeck l Ein Clown hält Ballons in seiner rechten Hand. Er wirkt auf dem Bild so, als könne er problemlos in einem Horrorfilm auftreten oder sei ein Überbleibsel des letzten Halloween-Festes. Was der Betrachter nicht weiß: Der Clown ist nicht echt.



Doch er wirkt so. Das Foto stammt von Guido Seidel. Wenn Seidel in seinem „Arbeitszimmer“ sitzt, wirkt er wie in seinem Element. Arbeitszimmer - in seinem Fall wohl das falsche Wort. Denn der kleine Raum ist voll mit Spielzeug und Comics, ohne dabei überladen zu wirken. Guido Seidel sammelt die Figuren seiner Kindheitshelden. Seine Figuren haben ihm den Weg zu einer anderen Leidenschaft geöffnet.



Gekonnte Inszenierung

Seidel ist Toyfotograf. Er inszeniert die Figuren so gekonnt, dass sie auf den Bildern wirken, als seien echt. In Lebensgröße. Als habe er echte Menschen oder Kostümierte fotografiert. Die Fotos auf seinem Profil im sozialen Netzwerk Instagram wirken professionell. Das zieht seine Fans, die Follower, an. Mehr als 3000 Menschen folgen ihm unter seinem virtuellen Namen gzamicl. „Dadurch hat sich eine tolle Gemeinschaft gebildet“, so der Sammler. Immer wieder bekomme er Tipps, Tricks, Kritik, Lob und Anerkennung. Seine Bilder haben es inzwischen schon auf Postkarten eines Spieleherstellers geschafft. Eine Bestätigung seiner Arbeit, wie er selbst sagt.



Seine 15 bis 18 Zentimeter großen Figuren inszeniert der Künstler und Sammler so „wie ich sie mir vorstelle“. Dabei erinnert er sich an seine Kindheit. „Schon damals habe ich gerne Serien wie Batman oder die Turtles geschaut.“ Die Leidenschaft ging nie ganz verloren.



Realistisch unrealistische Bilder

Im Gegenteil: Guido Seidel hat sie ein Stückchen weiter, in eine andere Richtung entwickelt. Heute ist es ihm wichtig, dass Figuren möglichst real, detailgetreu, erscheinen. Die Marke „Neca“ erfüllt dieses Kriterium. „Sie bauen Figuren, die sehr realitätsnah sind und genauso aussehen, wie in den Serien", so der Fotograf.



Das macht sich auf seinen Bildern bemerkbar. Wo die Fotografien entstehen, sieht der Betrachter selten. Manchmal geht Seidel mit seinen Figuren in die Natur raus. Zäune, Blumen oder Beete dienen als Kulissen. In seinem „Spielzimmer“ hat er aber auch ein eigens gebautes Hintergrundsystem. Auf den Fotos wirkt es, als seien die Figuren auf der Straße, in einer engen Gasse. Gelegentlich stellt er seine Schätze auch vor eine Lichterkette. Eben so, wie er sie gerne sehen möchte.



Für das perfekte Foto nimmt sich Guido Seidel dann Zeit. Die Kamera, ein aktuelles Vollformat-Modell eines namhaften Herstellers sowie ein Makro-Objektiv, schraubt er meistens auf ein Stativ. Dann bringt er das Licht passend in Position. „Das kann schon mal bis zu einer Stunde dauern.“ Doch die Ergebnisse lassen sich sehen und wirken echt. So wie der Clown mit seinen Luftballons, der so aussieht, als könnte er direkt im nächsten Horrorfilm auftreten.