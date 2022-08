Trabis, Wartburgs und Simsons erobern Biere

Biere - Wenn Oldtimerfreunde nach langer Zeit wieder zusammenkommen, gibt es viel zu erzählen. Über reparierte Motoren, fehlende Ersatzteile und PS-Zahlen. So war der Andrang am Sonnabend in Biere durchaus groß. Der Besuch lohnte sich auch für jene, die keine Experten in Sachen alte Fahrzeuge sind.