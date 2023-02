Schönebeck - Der Aschermittwoch ist der Beginn der Fastenzeit. Für die Karnevalisten endet an jenem Tag die Faschingszeit. So wird es auch am 22. Februar in allen Karnevalshochburgen sein. In Schönebeck wird es in diesem Jahr noch eine Feier geben. Denn der Felgeleber Carnevalclub (FCC) hat etwas zu feiern und geballte Prominenz feiert mit.