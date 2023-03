Trödelmarkt: doppelt so viele Menschen in Calbenser Innenstadt am Sonnabend erwartet

Calbe - Wechselhaftes Wetter mit vielleicht einigen Regenschauern kann es am Sonnabend geben. Der April, der am Sonnabend beginnt, zeigt sich von seiner wechselvollen Seite. An dem Tag organisiert Jutta Rieger-Schweitzer zum zweiten Mal einen Flohmarkt in der Innenstadt. In der Wilhelm-Loewe-Straße sollen private Haushalte ihre Fundstücke aus Keller und Verschlägen anbieten können. „Das Interesse an dem Flohmarkt ist riesig“, sagte sie auf Nachfrage. Die Zahl der angemeldeten Händler sei etwa doppelt so hoch wie bei der ersten Veranstaltung im vergangenen Jahr.