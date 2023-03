Im Oktober vergangenen Jahres brannte es zweimal in Plötzky. Einmal war die „Eisdiele 2.0“ betroffen. Trotz großer Schäden machte die Betreiberin deutlich, dass sie wieder öffnen will. Daran kamen vor ein paar Tagen nun Zweifel auf

Trotz der großen Schäden an der Eisdiele am Kolumbussee wird diese wieder öffnen

Im Oktober 2022 brannte die „Eisdiele 2.0“ am Kolumbussee in Plötzky. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 50000 Euro.

Plötzky - „Ich bin schon einigermaßen überrascht“, erwidert Jana Reichmann. Die Ortsbürgermeisterin von Plötzky hatte in Gesprächen mit der Besitzerin der „Eisdiele 2.0“ genau das Gegenteil gehört. Es geht um die Zukunft der Eisdiele am Kolumbussee. In den sozialen Netzwerken war die Frage aufgekommen, ob diese je wieder aufmachen wird. Mehrere Nutzer schrieben, dass die Eisdiele geschlossen bleiben wird. Gegenstimmen gab es kaum. Lediglich ein Nutzer zweifelt die vorherrschende Meinung an.