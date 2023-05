Mitglieder der Traditionsmannschaft des 1. FC Magdeburg kickten am Wochenende in Elbenau. Eingeladen hatte der Fanclub „Kollektiv Elbenau“.

Elbenau - Da hat der FCM-Fanclub „Kollektiv Elbenau“ in Kooperation mit den Stadtwerken Schönebeck am Sonnabend ordentlich was auf die Beine gestellt. Das Fußballturnier der Fans gegen Mitglieder der Traditionsmannschaft des 1. FC Magdeburg war gut besucht.