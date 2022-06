Ukraine-Konflikt: Aktionen für Frieden in Barby, Egeln und Staßfurt

Zahlreiche Menschen gehen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße. Auch in Barby, Egeln und Staßfurt stehen die Menschen für den Frieden auf. Mehrere Aktionen finden statt.

In ganz Deutschland gibt es Aktionen, die Frieden für die Ukraine fordern. Auch im Salzlanskreis gibt es Friedenskundgebungen, Gebete und Mahnwachen. So zum Beispiel in Staßfurt, Egeln, Schönebeck oder Barby.

