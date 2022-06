Ukraine-Krieg: Geflüchtete in Calbe suchen Arbeit

Ukrainische Flüchtlinge Viktor (v. l.), Swetlana, Lilia und Roman leben in einer Wohnung in Calbe und wollen in den kommenden Wochen und Monaten viel lernen.

Calbe - In einer Wohnung in der Neuen Wohnstadt, einige Treppen hinauf, ist die neue Heimat für Viktor und Swetlana. Die beiden sind in der vergangenen Woche aus Kiew in der Saalestadt angekommen.