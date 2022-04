Ukraine-Krieg: Wie es Flüchtlingen in Calbe geht

Seit mehr als drei Wochen leben Switlana und Viktor, zwei Flüchtlinge aus der Ukraine, in Calbe. Sie haben es in diesen für sie schweren Zeiten noch relativ gut getroffen, werden unterstützt und haben bereits eine eigene Wohnung. Haben Sie sich schon eingelebt?

Calbe - Sie sind erleichert und dankbar: Switlana und Viktor sind aus ihrer ukrainischen Heimat vor dem Krieg geflohen. Seit rund drei Wochen wohnen sie in Calbe und fühlen sich wohl. Ihre Gedanken kreisen aber immer um das Geschehen in ihrer Heimat. Im Interview sprechen sie über die Lage in der Ukraine, ihre Ängste und Hoffnungen, dass die Russen den Krieg verlieren.