Der Bedarf nach Sprachkursen für Flüchtlinge aus der Ukraine ist in Schönebeck wieder gestiegen, wie Sprachlehrerin Maria Mittelstrass berichtet. Die Integrationsprüfung in der Kreisvolkshochschule schaffen nicht alle.

Schönebeck - „Ich bin erst seit Kurzem hier. Ich will Grundkenntnisse sammeln, bevor mein Integrationskurs an der Schönebecker Kreisvolkshochschule beginnt“, sagt der aus der Ukraine geflüchtete Rustan Savitskyi. Das sagt er allerdings auf ukrainisch, denn beim Erlernen der deutschen Sprache steht er noch ganz am Anfang. Aus diesem Grund besucht er die Sprachkurse im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Schönebeck mit Kursleiterin Maria Mittelstrass, die auch schon im vergangenen Jahr Ukrainern beim Erlernen der Sprache half. Und der Bedarf an den Sprachkursen steigt wieder an, berichtet sie.