Zum 1. Juli erfolgt die Vergabe von Plätzen in allen Kindertagesstätten in Schönebeck über das Online-Portal „Little Bird“.

Schönebeck. - Am Ende hat es dann doch etwas länger gedauert als ursprünglich gedacht. Zum 1. Juli werden die Kita-Plätze durch einen Vogel gebracht. Also im übertragenen Sinne. Little Bird, eine Berliner GmbH, kümmert sich digital um die Vergabe der Plätze. In 400 Kommunen wird dies mithilfe des Online-Portals bereits praktiziert. Gründerin Anke Odrig war einst selbst auf der Suche nach einem Platz für ihr Kind und schuf mit dem Portal einen möglichen Weg, den Prozess zu vereinfachen.