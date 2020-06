Die Umgestaltung des Bahnhofs Ost in Calbe rückt in greifbare Nähe. Demnächst sollen erste Aufträge vergeben werden.

Calbe l Obwohl die Bahn unter der Corona-Pandemie seit Wochen besonders zu leiden hat und die Menschen die Massenverkehrsmittel meiden, ist das gemeinsame Fahren in einem Zug dennoch besonders umweltfreundlich. Vor allem wer schnell mal eine der größeren Städte in Sachsen-Anhalt oder in der Bundesrepublik – ohne ein Stauerlebnis – besuchen will, kommt kaum um die Bahn herum. Auch wenn es mitunter in den vergangenen Jahren etwas enger auf der Schiene wurde und die Bahn seit Jahren an der Verbesserung der Pünktlichkeit ihrer Züge arbeitet, gilt Bahnfahren dennoch als entspannt. Der Reisende kann die Fahrt genießen und sich mit verschiedenen Dingen beschäftigen.

Vor allem für Pendler, die täglich zur Arbeit fahren, ist die Bahn eine gute Alternative zum eigenen Auto. In Calbe nutzen den Zug täglich mehrere hunderte Menschen, um zur Arbeit zu fahren. In Zukunft soll das Bahnfahren noch attraktiver werden. Die Stadt hat sich dazu entschlossen, tatkräftig mitzuarbeiten und den östlich gelegenen Bahnhof zu einer sogenannten Schnittstelle umzubauen. In Zukunft sollen die Bürger hier noch einfach das Transportmittel wechseln können. Bei der nächsten Sitzung des Bauausschusses werden sich die Mitglieder bereits mit der Vergabe von Bauleistungen für den Umbau des Bahnhofsgeländes befassen.

Nach dem Abriss der alten und längst nicht mehr benötigten Bahngebäude sollen dort Einrichtungen für den Umstieg vom Individualverkehr auf die Schiene im 21. Jahrhundert entstehen. Moderne Fahrradständer soll es für die Bürger dabei geben. Aber auch die Mobilität mit dem eigenen Auto haben die Planer dabei im Blick gehabt. Neben einer ganzen Reihe von Parkplätzen werden am Bahnhof auch weitere Ladesäulen gebaut. Wer mit seinem Elektroauto dann auf die Bahn umsteigt, kann es während er fort ist dort aufladen. Am Rathaus gibt es für die Einwohner der Saalestadt bereits die Möglichkeit, eine E-Tanktstelle zu nutzen. Soll sich die Technik aber durchsetzen, werden in Zukunft noch mehr elektrische Zapfsäulen im Stadtgebiet notwendig werden, an denen die Bürger Strom tanken können.

Bilder Heller Sand erinnert an den Standort des einstigen Bahngebäudes. Es wurde schon lange nicht mehr benötigt. Foto: Thomas Höfs



Mit dem Bahnhofsumbau zu einer modernen Anlage, die den Anforderungen der kommenden Jahrzehnte gewachsen ist, will sich die Saalestadt auch fit für die Zukunft machen. Der Umbau zielt auch auf Menschen, die der Großstadt entfliehen wollen und sich im Umland ansiedeln möchten. Nach Jahren der Stadtflucht holt das Umland inzwischen in der Gunst auf. Vor allem wenn es um preiswerten Wohnraum oder bezahlbare Baugrundstücke geht, können die etwas weiter von den Ballungszentren gelegenen Kommunen punkten. Wenn dann auch noch die Infrastruktur stimmt und die Landeshauptstadt mit der Bahn in nur wenigen Minuten erreichbar ist, kann sich das später vorteilhaft auswirken.

Auch die Bahn hat das Potenzial erkannt und viele Bahnhöfe an der Strecke bereits einer Frischzellenkur unterzogen. In den kommenden Monaten soll die neue Schnittstelle entstehen. In den kommenden Monaten müssen sich die Nutzer der Bahn auf einige Einschränkungen am Bahnhof Ost gefasst machen. Denn die Bauarbeiten lassen erwarten, dass bis zur Fertigstellung erst einmal weniger Platz zur Verfügung steht. Die Geduld zahlt sich aber mittelfristig aus, wenn der Umbau im kommenden Jahr abgeschlossen ist.