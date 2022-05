Umtausch Führerschein: Salzlandkreis hat hunderte freie Termine

Jetzt ist die nächste Gruppe zum Führerscheinumtausch aufgerufen. Das betrifft 17.000 Bürger. Wie kommen diese an einen freien Termin im Landratsamt?

Staßfurt/Schönebeck (ok) - Noch sind tausende Papier-Führerscheine der ersten Frist noch nicht umgetauscht, da läuft auch schon die zweite. „Grauer Lappen oder rosa Pappe, egal, bis 2033 muss jeder seinen Führerschein umtauschen, der vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt worden war“, weiß Fachbereichsleiter Thomas Michling beim Salzlandkreis. Er sagt auch, wie die Bürger jetzt an freie Termine zum Umtausch kommen.

Er erinnert alle Salzländer an die gestaffelte Umtauschpflicht zum neuen, einheitlichen EU-Führerschein, die noch im letzten Jahr für eine späte Antragsflut, für Stau und Wartezeiten bei der Fahrerlaubnisbehörde und einigen Verdruss gesorgt hatte. Denn: „Inzwischen bleiben die Termine oft ungenutzt. Nicht nur in Bernburg, auch in Schönebeck und Aschersleben, wo wir mit Umorganisation und Personalverstärkung zusätzlich den Weg frei gemacht haben für die Führerscheininhaber, damit sie möglichst wohnortnah ihrer Pflicht nachkommen können.“

Die Fristen für die Geburtsjahrgänge

Für Inhaber der Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 endete die erste Frist am 19. Januar. Seitdem sind die Geburtsjahrgänge von 1959 bis 1964 in der Pflicht und haben Zeit bis zum 19. Januar 2023. „Dass es Sinn macht, für alle Beteiligten, nicht bis auf den letzten Drücker zu warten und das Zeitkontingent möglichst gleichmäßig auszulasten, das hat uns die erste Runde gelehrt. Allein da sind nach unserer Datenbasis immer noch einige Tausend Vorgänge offen. Und jetzt sind die nächsten 17 000 Führerscheinbesitzer ebenfalls aufgerufen, aktiv zu werden.“

Auch wenn der Gesetzgeber zwischenzeitlich die erste Umtauschfrist de facto um ein halbes Jahr verlängert und bis zum 19. Juli auf Ordnungswidrigkeitsverfahren verzichten will, sollten Fahrer unterwegs sein ohne die erforderlichen neuen Papiere – der Umtausch bleibt erforderlich. Im Salzlandkreis stehen dafür Termine an allen drei Standorten, in Aschersleben, Bernburg und Schönebeck, zur Verfügung und sind online buchbar unter www.salzlandkreis.de, Rubrik Fahrerlaubnisbehörde/Online-Terminbuchung.

Kontakt

Wer keinen Internetzugang hat, wählt alternativ die Telefonnummer (03471)6841414, um einen Termin zu vereinbaren.