Schönebeck - Im Moment ist Datensammlung der Schwerpunkt. Lukas Schneemann zieht dazu die Wathose an und kontrolliert das Wasser. Per Sichtung wird der Bestand an Kaulquappen sowie Molchen am Gewässerrand stichpunktartig überprüft. Aus den gesammelten Daten schreibt Lukas Schneemann seine Bachelorarbeit. Eine wissenschaftliche Arbeit, die aufzeigen soll, ob der Klimawandel Auswirkungen auf die heimischen Arten hat. Und da bietet sich der Schönebecker Raum an.

