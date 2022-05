Duales System Umweltbildung im Salzlandkreis: Was gehört in die Gelbe Tonne?

Im Salzlandkreis ist das Müllaufkommen so hoch wie in keinem anderen Flächenkreis in Sachsen-Anhalt. Oftmals spielt auch Unwissenheit darüber, was in welche Tonne gehört, eine Rolle. Wer seinen Abfall richtig trennt, schont wichtige Ressourcen und das Klima. Wie, das erklären PreZero und die Initiative „Mülltrennung wirkt“.