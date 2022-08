Unfall bei Plötzky: War es nun fahrlässige Tötung?

Zweiter Verhandlungstag im Berufungsprozess zur fahrlässigen Tötung: Ein 80-Jähriger soll mit einem Fahrfehler dazu beigetragen haben, dass ein BMW-Fahrer im April 2021 bei Plötzky ums Leben kam. Die Verteidigung setzte dabei große Hoffnungen in einen Sachverständigen, der den Unfall rekonstruieren sollte. Er sagte am Dienstag aus.

Magdeburg/Plötzky - Ein Gutachten würde beweisen, dass allein der tödlich verunglückte BMW-Fahrer die Schuld an dem Unfall trage und die Fahrweise seines Mandanten nicht ursächlich gewesen sei. Deshalb hatte Verteidiger Harald Walter am ersten Verhandlungstag den Antrag gestellt, ein Gutachten in Auftrag zu geben. Am Dienstag, 30. August, stellte ein Sachverständiger seine Erkenntnisse im Landgericht Magdeburg vor. Mit Ergebnissen, die so wohl nicht erwartet wurden.