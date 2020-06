Bei einem Verkehrsunfall in Schönebeck ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in das Uniklinikum Magdeburg. Foto: Carsten Rehder/dpa

Bei einem Verkehrsunfall wurde ein Radfahrer in Schönebeck schwer verletzt.

Schönebeck (vs) l Ein 54-jähriger Radfahrer ist Sonntagnachmittag, gegen 13.34 Uhr, in Schönebeck bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Als der Mann über einen Regeneinlauf in der Söker Straße fuhr, verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte.

Dabei zog er sich schwere Verletzungen am Kopf, am Brustkorb und am Rücken zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Universitätsklinikum Magdeburg. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter 034741/379293 zu melden.