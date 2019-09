Die Polizei ermittel nach dem schweren Unfall. Foto: Carsten Rehder/dpa

Bei einem Unfall ist am Dienstag ein Kind schwer verletzt wurden. Dies geschah an einer Bsuhaltestelle in Egeln.

Egeln l Bei einem Verkehrsunfall in Egeln wurde am Dienstag gegen 12.40 Uhr ein Kind schwer verletzt. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen befand sich ein Kleintransporter, ohne die Fahrerin, an einem Flaschencontainer Der Transporter stand dort mit laufendem Motor und war scheinbar nicht gegen ein Wegrollen gesichert. Ersten Aussagen zufolge kam zu einer Berührung zwischen einem Bus und diesem Transporter, worauf das Fahrzeug in den dortigen Bushalltestellenbereich rollte. Dort befanden sich zu diesem Zeitpunkt etwa 30 Personen, überwiegend Kinder und Jugendliche. Bis auf ein Kind, konnten alle anderen Personen dem Transporter ausweichen. Ein sechsjähriges Mädchen wurde vom Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Durch den vor Ort eingesetzten Notarzt wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Eine Versorgung der anderen Kinder und Fahrgäste wurde mit einem Kriseninterventionsteam realisiert. Eine Unfallaufnahme vor Ort erfolgte. Die Ermittlungen zur Unfallursache und dem genauen Unfallhergang dauern an. Streifenwagen im Unfall? Auf der Anfahrt zum Unfallort, kam es auf der B180 zwischen Schneidlingen und Egeln zur Berührung des Funkstreifenwagens mit einem entgegenkommenden Pkw Renault. Der Spiegel des Fahrzeuges könnte beschädigt sein, am Polizeifahrzeug wurde im Nachgang kein Schaden festgestellt. Der Funkwagen war mit Sonder- und Wegerecht unterwegs und setzte seine Fahrt fort. Eine Meldung über Funk erfolgte. Zur Aufnahme des Sachverhaltes wurde das benachbarte Revier eingesetzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Von

Schlagwörter zum Thema: Staßfurt | Egeln | Schönebeck |