Im Mai verunglückt ein Kind in der Bunkeranlage im Sängerwäldchen von Ranies. Gegen die Stadt Schönebeck läuft ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Ein Mädchen, das im Mai im Sängerwäldchen in Ranies verunglückte, musste von der Feuerwehr gerettet und mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fall beschäftigt aktuell die Justiz.

Ranies/Schönebeck. - Der Fall eines jungen Mädchens, das im Mai in der Bunkeranlage im Sängerwäldchen von Ranies verunglückte und dabei verletzt worden war, beschäftigt derzeit die Justiz. Laut Frank Baumgarten, Oberstaatsanwalt und Sprecher der Magdeburger Staatsanwaltschaft, läuft ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.