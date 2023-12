Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - „Ohne ihn wäre mein Mann heute nicht mehr hier. Das haben uns die Sanitäter der Johanniter bestätigt“, sagt Marion Schütte. Ihr Mann, Willy Schütte, ist leidenschaftlicher Tischtennisspieler bei Union Schönebeck. Am 21. Juni spielte er nach dem Training noch eine lockere Partie zum Abkühlen und erleidet einen Herzstillstand. Die Ursache ist bis heute nicht bekannt. Das Glück für Willy Schütte ist an jenem Tag, dass sein Partner auf der anderen Seite Ingo Schuck ist. Seit 14 Jahren spielen beide gemeinsam Tischtennis bei Union Schönebeck. Am 21. Juni hat Ingo Schuck das Leben von Willy Schütte gerettet.