Unternehmertag: Hier wird in Schönebeck Schwein zu Wurst

Der Schönebecker Fleischereibetrieb PGH Fleisch- und Wurstwaren hat für seine Gäste am Tag der offenen Unternehmen in Schönebeck , 25. September 2021, etwas besonderes vorbereitet.

Im Bürotrackt des Unternehmens hat Sven Kresse, der seit 2018 zertifizierter Fleischsommelier ist, einen Automaten, der Fleisch reift. Aktuell befindet sich das Fleisch eine Färse, also eines ausgewachsenen und geschlechtsreifen weiblichen Rindes, das noch nicht gekalbt hat, in dem Schrank.

Schönebeck - Wenn man den Hinterhof an der Schönebecker Chausseestraße betritt, riecht man es schon. Hier wird Fleisch verarbeitet. Und zwar bei der Firma PGH Fleisch- und Wurstwaren. Deren Geschäftsführer ist Sven Kresse und er und sein Team wollen am Tag der offenen Unternehmen in Schönebeck (25. September 2021) zeigen, was hinter den Werkstoren passiert.