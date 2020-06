Die Feuerwehren der Gemeinde erhalten für Kinder- sowie Jugendfeuerwehr insgesamt mehr als 1700 Euro.

Bördeland l Es ist ganz ruhig. Keine Kinderstimmen oder aufgeregtes Geplapper von Jugendlichen. Die Ausbildung für die Kinder- und Jugendfeuerwehr Biere-Eickendorf ist noch ausgesetzt. „Losgehen soll es unter geltenden Hygienebestimmungen nach dem Sommerferien“, teil Ulrike Herbich über den Pressebeauftragten Julien Kadenbach mit. Die Ausbildung der Kameraden habe zwar bereits letzte Woche wieder gestartet, natürlich unter geltenden Schutzmaßnahmen, doch bei den Kinder- und Jugendfeuerwehr seien diese schwerer umzusetzen, besonders bei den Kindern.

Die Kinder- und Jugendfeuerwehr Biere-Eickendorf ist ein Zusammenschluss von den Kindern und Jugendlichen aus Eickendorf und Biere. „Wir haben uns 2014 dazu entschlossen, zusammenzulegen“, so Kadenbach. Grund dafür sei gewesen, dass die Mitgliederzahl in der Zeit recht gering war und man es eigentlich vorerst testen wollte. Das lief dann so gut, dass man es dabei beließ.

Jugend bekommt rund 250 Euro

Insgesamt umfasst die Kinderfeuerwehr Biere-Eickendorf vierzehn Kinder. Die Jugendfeuerwehr elf. Mit dem Schlüssel, den der Kreis mitgeteilt hat, wären das rund 250,58 Euro für die Jugendfeuerwehr und 159,18 Euro für die Kinderfeuerwehr. Kinder bis einschließlich des neunten Lebensjahres gehören zu der Kinderfeuerwehr in Biere-Eickendorf, ab zehn Jahren gehen sie dann in die Jugendfeuerwehr.

Was die Feuerwehr damit machen möchte? „Für die Jugendlichen wollen wir Tshirts bestellen und bedrucken, die sie für die Ausbildung, aber auch in der Freizeit tragen können“, gibt Ulrike Herbich bekannt. Bei den Kindern solle das Geld für Ausbildungsmaterialien genutt werden.

Generel gäbe es aber Bedarf und den Wunsch nach finanziellen Mitteln für Ausflüge und Ausstattung. Besonders für die Kinder seien Ausflüge und Unternehmungen wichtig: „Das fördert die Teamarbeit und die Gruppendynamik“, erklärt Julien Kadenbach. „Kinder lernen eher durch Spiele, vor allem Gruppenspiele und -unternehmungen.“

Vermutlich keine Halloweenfeier

Solche besonderen Unternehmungen hat die Kinder- und Jugendfeuerwehr aber in der Vergangenheit trotzallem auf die Beine gestellt: „Letztes Jahr hatten wir die zweite Auflage unserer Halloween-Party“, berichtet der Pressebeauftragte. „Das kam richtig gut an, es gab viel positive Resonanz, auch von den Eltern.“

Bereits 2018 gab es eine solche Feier, dieses Jahr sollte sie erneut stattfinden. Auf Grund der aktuellen Corona-Einschränkungen sei es aber vorraussichtlich nicht möglich. Es würde aber versucht, vielleicht kleine Ausflüge oder einen Grillabend zu organisieren, so Kadenbach. „In den letzten Jahren haben wir aber auch viel mit der Kinder- und Jugenfeuerwehr der Gemeinde gemacht oder mit der Wehren aus dem Salzlandkreis. Das wird dieses Jahr wohl aber nicht mehr möglich sein“, meint Kadenbach.

Vier Kinder- und fünf Jugendfeuerwehren

Die Gemeinde Bördeland hat insgesamt fünf Jugendfeuerwehren mit 49 Mitgliedern und vier Kinderfeuerwehren mit 57 Mitgliedern. Damit bekommen die Jugendfeuerwehren insgesamt 1116,3 Euro und die Kinderfeuerwehren 590,99 Euro. Die Gemeinde ist damit vergleichsweise gut aufgestellt, so hat etwa Schönebeck zwar sechs Jugendfeuerwehren, dafür aber keine Kinderfeuerwehr.

Im Salzlandkreis gibt es insgesamt 55 Kinder- und 69 Jugendfeuerwehren. Das Geld hat das Ministerium für Inneres und Sport für die Feuerwehrspezifische Ausstattung der Kinder und Jugendlichen für die Ausbildung, für Lern- und Beschäftigungsmaterial und für Veranstaltungen zur verfügung gestellt.