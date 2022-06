Untreue: Landesgericht Magdeburg unterbricht Prozess

Am Landgericht Magdeburg läuft aktuell ein Untreue-Prozess gegen zwei frühere leitende Angestellte des Abwasserzweckverband Saalemündung.

Magdeburg/Calbe -Am 1. März startete der Untreueprozess gegen zwei ehemalige leitende Mitarbeiter des Abwasserzweckverbandes Saalemündung erneut vor dem Landgericht in Magdeburg. Das Verfahren beginnt von vorn, nachdem einer der beiden Angeklagten wegen starker gesundheitlicher Probleme nicht mehr an dem Verfahren im vergangenen Jahr teilnehmen konnte und von Ärzten als verhandlungsunfähig bezeichnet wurde.