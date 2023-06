Die Notaufnahme in Schönebeck ist am Donnerstagabend durch das Unwetter überflutet worden. Auch die Vermieter in der Stadt haben mit vollgelaufenen Kellern, geplatzten Rohrleitungen und weiteren Problemen zu kämpfen – vor allem Objekte der WBG waren betroffen. Eine Unwetterbilanz.

Die Notaufnahme der Ameos-Klinik in Schönebeck wurde am Donnerstagabend durch das Unwetter überflutet. Auch Schönebecker Vermieter verzeichneten Wasserschäden - vor allem Gebäude der WBG hat es schlimm erwischt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck - Gleißende Blitze, grollender Donner, kräftige Regenschauer und teils heftige Sturmböen – das Tief „Lambert“ ist am Donnerstagabend über den Salzlandkreis gefegt. Insgesamt 50 Einsätze hat die Leitstelle des Kreises registriert, teilt Marianne Bothe aus der Pressestelle der Kreisverwaltung mit. So rückte die Schönebecker Feuerwehr beispielsweise zum Ameos-Klinikum in der Köthener Straße aus. Die etwas abschüssig gelegene Notaufnahme des Krankenhauses wurde durch den starken Regen in Verbindung mit dem heftigen Wind überflutet und musste für die Nacht bei der Leitstelle abgemeldet werden.