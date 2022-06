Urlaub im Alter: Seniorenrat Bördeland plant touristische Reisen

Eggersdorf - Bördelands Seniorenrat führte am 22. August eine Busreise nach Warnemünde mit einem bekannten Busunternehmen aus der Region durch. Seit Jahren pflegen sie eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. In Abstimmung mit den Mitgliedern organisierte die Leiterin, Rosemarie Ziem, diesen Tagesausflug an das bekannte Ostseebad. Das Hauptziel dieser Reise stand für die Teilnehmer unter dem Thema: Wie können wir die älteren Bürger von Bördeland für touristische Reisen noch besser motivieren, damit sie auch im hohen Alter Ausflugsziele in der Region von Sachsen-Anhalt und darüber hinaus weitere Reiseziele erkunden oder genießen können?