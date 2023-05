Im Juli beginnen die Sommerferien in Sachsen-Anhalt. Doch wohin mit dem Hund, wenn man im Urlaub ist? Da kann in der Hundepensionen „James Hugo“ in Elbenau oder der Pension „Sorgenlos“ in Eickendorf geholfen werden. Doch die Plätze sind heiß begehrt.

Eine große Wiese steht den Vierbeinern in der Hundepension „James Hugo“ in Elbenau zum Spielen zur Verfügung. Auch die Hundepension "Sorgenlos" in Eickendorf hat größere Freilaufflächen für die Hunde.

Elbenau/Eickendorf - Wenn Anfang Juli wieder die Sommerferien in Sachsen-Anhalt beginnen, geht es für zahlreiche Familien in den Urlaub. Für Hundebesitzer stellt sich dann aber oftmals die Frage: Wohin mit der geliebten Fellnase, wenn Vierbeiner im Urlaubsdomizil nicht erlaubt sind? Da kann eine Hundepension Abhilfe schaffen – zumindest dann, wenn man rechtzeitig reserviert hat. „Bei mir sind die Plätze etwa ein halbes Jahr im Voraus ausgebucht, insbesondere in der Ferienzeit“, berichtet Nina Perre, die in Elbenau die Hundepension „James Hugo“ betreibt. Ganz ähnlich sieht es in der Hundepension „Sorgenlos“ in Eickendorf aus.