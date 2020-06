Im Schönebecker Sozialauschuss wurde diskutiert, wie Vandalismus gestoppt werden könnte. Videoüberwachung ist demnach keine Option.

Schönebeck l Vandalismusdelikte auf der Salineinsel, im Solepark oder an der Bogensportanlage in Plötzky haben in der jüngsten Vergangenheit für Aufsehen gesorgt. Auch in der Sitzung des Sozialausschusses der Stadt Schönebeck am Mittwochabend kamen diese Themen wieder auf den Tisch.

So gab Stadtrat und Ausschussmitglied Enrico Grube (FDP/Grüne/Below/Kowolik) das Anliegen von Bürgern weiter, die in der Umgebung des Solgrabens wohnen. „Regelmäßig wird es abends laut, die Bürger werden vom Lärm gestört. Außerdem sammelt sich immer wieder Müll an. Besteht die Möglichkeit, dass das Ordnungsamt in der Gegend mehr Präsenz zeigt?“, wollte Grube wissen.

Möglichkeiten begrenzt

Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) zeigte zwar Verständnis und sagte, dass ihn das als Anwohner wahrscheinlich auch stören würde, schob aber direkt hinterher, dass die Handlungsmöglichkeiten der Stadt sehr begrenzt seien. „Dass Jugendliche laut Musik hören oder Alkohol konsumieren, können wir kaum verhindern. Sie des Platzes verweisen, kann ich auch nicht. Und das Ordnungsamt kann nicht überall sein – flächendeckend können keine solche Kontrollen durchgeführt werden“, sagte Knoblauch. Er versicherte aber, sich in diesem Zusammenhang auch noch einmal mit den Regionalbereichsbeamten auszutauschen.

Enrico Grube äußerte daraufhin seine Befürchtung, dass bei den Bürgern der Eindruck entstehen könnte, dass die Stadt nichts unternehme. „Wäre es nicht möglich, die Dienstzeit der Ordnungsbehörden auch mal in den Abend zu verlagern?“, schlug Grube vor.

Begrenzte personelle Ressourcen

„Das wird auch schon gemacht, aber wir haben nur begrenzte personelle Ressourcen. Mitarbeiter, die abends eingesetzt werden, fehlen dann tagsüber“, so Knoblauch.

Eine Nachfrage der Volksstimme bei der Stadt ergab, dass beim Sicherheits- und Ordnungsamt insgesamt 34 Mitarbeiter beschäftigt sind. Acht davon sind im Streifen- und Vollzugsdienst tätig. Wie Stadtsprecher Frank Nahrstedt weiter mitteilt, wurden seit März 64 „Streifen in den Abendstunden“ durchgeführt. „Diese Streifen wurden motorisiert und als Fußstreife umgesetzt. Die Kontrollen wurden bis mindestens 22 Uhr durchgeführt“, so Nahrstedt. Unter anderem wurde dabei auch die Salineinsel kontrolliert.

Gemeinsame Streifen

Darüber hinaus würde die Einsatzplanung und die Durchführung im Streifen und Vollzugsdienst lageabhängig stattfinden und stetig angepasst werden. „Hierbei werden unter anderem gemeinsame Streifen mit der Polizei eingeplant und durchgeführt“, erklärt der Stadtsprecher.

In die Diskussion schaltete sich auch Stadtrat Thoralf Winkler (FDP/Grüne/Below/Kowolik) ein. Ein Streetworker könnte dazu beitragen, Vermüllungs- und Vandalismusdelikten entgegenzuwirken und mit den Jugendlichen sprechen, so Winkler.

Kein Geld für Streetworker

„Hätten wir die Kapazitäten, wäre das eine schöne Idee“, antwortete Knoblauch. Er hält dies aber derzeit nicht für finanzierbar.

Dann griff der Oberbürgermeister ein Thema auf, das auch in einer Schönebecker Facebookgruppe diskutiert wurde, nachdem die Sportanlagen auf der Salineinsel beschädigt worden war: Videoüberwachung. Jedoch sei auch dies nicht umzusetzen, so Knoblauch. Er erklärte: „Eine Videoüberwachung im öffentlichen Raum, beispielsweise auf der Salineinsel, ist kaum machbar. Die ‚paar‘ Sachbeschädigungen sind längst nicht ausreichend, um eine Videoüberwachung zu rechtfertigen.“

Gefährliche Orte

Das liegt daran, dass laut dem Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt Videoaufzeichnungen nur an bestimmten gefährlichen Orten oder gefährdeten Objekten zulässig sind. Gefährliche Orte sind solche, an denen erfahrungsgemäß unter anderem Straftaten begangen werden. Dass eine bestimmter Ort als „gefährlicher“ gilt, muss gegebenenfalls durch entsprechende statistische Erhebungen belegbar sein.

Zusammengefasst: Die Möglichkeiten des Ordnungsamtes sind begrenzt. Für einen Streetworker steht kein Geld zur Verfügung. Videoüberwachung ist rechtlich kaum zu rechtfertigen. Oberbürgermeister Knoblauch fasste es während der Ausschusssit- zung mit dem Satz zusammen: „Wir sind ein Stück weit machtlos.“