Ein Loch im Bodenbelag der Sportanlage auf der Salineinsel in Schönebeck wurde saniert. Doch Unbekannte haben auf der Anlage randaliert, wodurch die Reparatur in Mitleidenschaft gezogen wurde. Foto: Paul Schulz

Direkt nach der Sanierung der Sportanlage auf der Schönebecker Salineinsel kommt es dort wieder zu Vandalismusdelikten.

Schönebeck l Kaum sind die Sanierungs- und Reparaturarbeiten auf dem Sportplatz der Salineinsel abgeschlossen, da wird die Anlage prompt wieder zum Ziel von Vandalismusattacken. Konkret: Am Freitag, 12. Juni, wurden Löcher, die in das Kunststoffspielfeld geschnitten wurden, von einer Firma repariert. Und schon am Wochenende bietet sich das folgende Bild: Bauabsperrungen wurden durch unbekannte Täter wild in der Gegend verteilt. Glasscherben und Müll liegen auf dem Boden. Die Basketballkörbe sind beschädigt und mit Graffiti beschmiert worden. Mülleimer wurden demoliert. Auch ein Einkaufswagen wird von den Tätern auf das Areal geschleppt. In Summe sind der Stadt Kosten in Höhe von 4000 Euro entstanden, informiert Stadtsprecher Frank Nahrstedt.

In einer Gruppe auf der Social-Media-Plattform Facebook macht ein Mitarbeiter, der an der Sanierung beteiligt war, seinem Unmut Luft. Er schreibt: „Unfassbar. Am Freitag haben wir im Auftrag der Stadt die mutwillig zerstörte Fläche des Sportfeldes auf der Salineinsel repariert. Noch bevor die Reparatur ausgetrocknet war, wurde sie bereits wieder beschädigt und muss somit nochmals ausgeführt werden.“ Außerdem wirft er die Frage auf: „Was ist notwendig, um die Verursacher, die seit Wochen regelmäßig auf der Salineinsel die gleiche Show abziehen, zur Rechenschaft zu ziehen?“

Anzeige gegen Unbekannt

Eine erste Maßnahme wurde bereits ergriffen: Bei der Polizei wurde nämlich Anzeige gegen Unbekannt gestellt. „Für sachdienliche Hinweise zur Aufklärung sind die Polizei und die Kinder, die Jugendlichen und alle Bürger der Stadt, welche dort bisher gern ihre Freizeit gestaltet haben, sicherlich sehr dankbar“, heißt es in dem Facebook-Beitrag.

Darüber hinaus diskutierten einige Nutzer in den Kommentaren darüber, das Gelände mithilfe von Kameras zu überwachen. Stadtrat René Wölfer (SPD) versicherte indes, dass er das Thema in den Stadtrat und den Bauausschuss tragen werde. Irgendetwas falle ihnen schon ein, um den Delikten entgegenzuwirken.

Kontrollen durch Ordnungsamt

Die Beamten des Ordnungsamtes würden zu den „üblichen Dienstzeiten“ Kontrollen durchführen, teilt derweil Frank Nahrstedt mit. „Weiterhin wird bei den gemeinsamen Streifen mit den Regionalbereichsbeamten dieser Bereich kontrolliert. Dem Revierkommissariat ist die Lage ebenfalls bekannt“, so Nahrstedt weiter.