Eickendorf plant vereinsübergreifende Veranstaltungen. Dabei immer im Blick: die geltenden Corona-Maßnahmen.

Eickendorf l Bei dem Stammtisch der Vereine im Traditionshof Eickendorf am Mittwoch wurde über anstehende Veranstaltungen beraten. Der Stammtisch fand unter den geltenden Bestimmungen zur Eindämmung des Coronavirus statt.

Nur wenige Vereine planen in diesem Jahr noch eigenständige Veranstaltungen. Der Gartenverein „Bördegruß“ plant am 5. September das Sommerabschlussfest, natürlich unter der Prämisse, dass die Verordnungen es zu dem Zeitpunkt zulassen. „Ich will es mir noch offen lassen, dass es stattfinden kann“, sagt Dieter Festner, Vorsitzender des Vereins. Auch Ortsbürgermeister Marco Schmoldt (SPD) spricht sich dafür aus, die Planungen vorerst weiter laufen zu lassen.

Der Rassekaninchenzuchtverein und der Rassegeflügelzuchtverein wollen jeweils ihre jährliche Zuchtschau durchführen. Dafür sind das erste und dritte Novemberwochenende im Traditionshof angesetzt.

Doch im Vordergrund standen die vereinsübergreifenden Feierlichkeiten, so ist geplant, dass Herbstfeuer am 30. Oktober, die Weihnachtsfeier am 18. Dezember und den Weihnachtsmarkt am 20. Dezember auszurichten. Am 26. Dezember soll der Weihnachtssport stattfinden. Auch hier unter der Berücksichtigung der geltenden Beschränkungen.

Es wurde außerdem über den Verbleib der Steinschlange beraten. Es soll eine Auswahl der Steine getroffen und vorerst eingelagert werden. Diese sollen voraussichtlich vor dem Spielplatz einbetoniert und wetterfest gemacht werden.