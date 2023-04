Wann hat die Misere zwischen den Ufern in Breitenhagen und Barby ein Ende? Nach monatelanger Revision auf der Saalewerft in Mukrena soll jetzt zumindest die Barbyer Elbfähre wieder ihren Betrieb aufnehmen. Das ist für Karfreitag geplant.

Donnerstag soll ein Bugsierschiff die Barbyer Gierfähre in Postion bringen.

Barby/Breitenhagen - „Am Donnerstag kommt das Bugsierschiff. Dann können wir die Fähre am Hauptanker befestigen“, sagt Fährmann Stefan Teubner. Mit seinem Kollegen Hannes Tönnies verrichtete er gestern die letzten Arbeiten an Bord: Schäkel an den Seilen befestigen, die Funkanlage installieren, die Winden checken. „Wirklich toll geworden“, blickt Teubner auf seinen schwimmenden Arbeitsplatz. Die Werft habe gute Arbeit geleistet.