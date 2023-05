Der neue Kreisverkehr in der Magdeburger/Welsleber Straße hat einen Zebrasteifen für die Fußgänger bekommen. Sollte dies auch an den anderen Kreisverkehren in Schönebeck gemacht werden?

Schönebeck - „Ich möchte Sie bitten, sich aktiv dafür einzusetzen, dass Fußgängerüberwege an allen relevanten Kreisverkehren in Schönebeck eingerichtet werden“, so ist es im Bürgermelder zu lesen. Dabei ist der Hintergedanke relativ einfach – Sicherheit. In Schönebeck gibt es mehrere Kreisverkehre. Lediglich zwei davon haben einen Fußgängerüberweg. Und gerade in den Bereichen, wo es Hauptverkehrsstraßen zu überwinden gilt, könnten die Zebrastreifen helfen, so der Gedanke. Ein Beispiel ist der neugebaute Kreisverkehr in der Magdeburger/Welsleber Straße. Dieser hat einen Fußgängerüberweg.