In Schönebeck ist am Sonnabendmorgen, 7. März, eine betrunkene Autofahrerin mit ihren Pkw in ein Mehrfamilienhaus gefahren.

Schönebeck l „Ich dachte da wäre ein Lkw ins Haus gefahren“, berichtet eine Bewohnerin des Mehfamilienhauses an der Willhelm-Hellge-Straße Ecke Alt Frohse von dem Unfall, der sich um kurz vor neun Uhr am Sonnabend, 7. März, vor oder besser gesagt an ihrem Haus in Schönebeck ereignete. Während die Anwohnerin am Frühstückstisch saß, war eine 46-jährige Fahrerin eines Multivans aus Gommern mit ihrem Fahrzeug in der Rechtskurve hinter der Frohser Brücke von der Straße abgekommen – und ohne das Tempo zu verringern links gegen das Wohnhaus geprallt. Das habe eine Zeugin, die hinter der Unfallfahrerin selber im Auto unterwegs war, beobachtet. Wohnhaus nur leicht beschädigt Die Polizei teilte später mit, dass die Beamten während der Unfallaufnahme bei der 46-Jährigen einen starken Atemalkoholgeruch feststellten. „Ein freiwilliger Vortest ergab einen Vorwert von 2,80 Promille“, heißt es in der Mitteilung der Polizei zum Unfall. Gegen die Gommeranerin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der Führerschein der 46-Jährigen wurde einkassiert und ein Strafverfahren eingeleitet. Am dem Wohnhaus sei „nur“ der Putz beschädigt, so ein Polizeisprecher

