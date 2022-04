Verläuft der Saaleradweg durch Calbe falsch?

Der Verlauf des Saaleradweges bewegt die Kommunalpolitiker in Calbe. Denn offenbar soll der neue Verlauf des Radweges durch Calbe nicht in die Karten eingezeichnet werden, argwöhnt Torsten Göhr (ALC/SPD), damit der Landkreis eine Radfahrer- und Fußgängerbrücke über die Saale bei Groß Rosenburg gefördert bekommt.

Der Saaleradweg in der Grünen Lunge gehört zum offiziellen Saaleradweg in Calbe. Auf den offiziellen Karten verläuft der Radweg aber auf der anderen Seite des Flusses.

Calbe - Als er neulich mit dem Rennrad in Bernburg unterwegs war, fielen ihm die neuen Tafeln am Saaleradweg auf, schilderte es Torsten Göhr bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Die Stadt habe für die Radtouristen und Ausflügler die Karten des Saaleradweges erneuert. Nur werde die Strecke in Calbe nicht durch die Stadt, sondern auf der anderen Flussseite angezeigt. Warum, fragt sich Torsten Göhr. „Das ist auch meine Frage“, antwortete Bürgermeister Sven Hause.