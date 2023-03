Schönebeck - Die Suche nach einem vermissten 88-Jährigen aus Schönebeck ist abgeschlossen. Wie die Polizei des Salzlandkreises mitteilt, konnte der Mann am späten Donnerstagnachmittag wohlbehalten in Bad Salzelmen, in der Nähe der Bahngleise an einer Unterführung, aufgefunden werden. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet.

Um den Mann zu finden wurden unter anderem ein Spürhund sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Doch weder die Spürnase noch der Blick aus luftiger Höhe brachten den erwünschten Erfolg. Glücklicherweise konnte jedoch durch einen Zeugenhinweis im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung die Polizei den Mann letztlich finden, teilt Marco Kopitz, Sprecher beim Polizeirevier Salzlandkreis, auf Anfrage mit.

Der Senior galt seit Mittwochabend, etwa ab 19 Uhr, als vermisst. Angehörige des Vermissten hatten unter anderem in den sozialen Medien ihre Mitmenschen um Hilfe gebeten und darum, die Augen offen zu halten. Besonders brenzlig im Zusammenhang mit der Suche nach dem Mann war, dass dieser auf Medikamente und medizinische Hilfe angewiesen ist.