Gebühren Versteckte Gebührenerhöhung für Bildungsakademie und Sportstätten im Salzland?

Kommunen sind demnächst in der Pflicht, Umsatzsteuer für Angebote zu erheben, die nicht ausschließlich in ihrer Hoheit liegen. Im Salzlandkreis sind dabei die Sportstätten und die Bildungsakademie betroffen. Drohen hier Preissteigerungen um 19 Prozent oder ist die Mehrwertsteuer bereits in den Gebühren enthalten?