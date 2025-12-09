Kriminalität Versuchter Totschlag in Schönebeck: 17-Jähriger in Haft
Wegen versuchten Totschlags ist gegen einen 17-Jährigen in Schönebeck Haftbefehl erlassen worden. Er befindet sich nun in einer Jugendarrestanstalt.
09.12.2025, 16:15
Schönebeck/Bad Salzelmen. - Zu einem Polizeieinsatz ist es am Sonntagabend in Bad Salzelmen gekommen, nachdem es zu einer körperlichen Auseinandersetzung innerhalb einer Familien gekommen ist. Dabei wurde nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg ein 39-jähriger Mann verletzt.