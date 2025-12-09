Wegen versuchten Totschlags ist gegen einen 17-Jährigen in Schönebeck Haftbefehl erlassen worden. Er befindet sich nun in einer Jugendarrestanstalt.

Die Polizei nahm am Wochenende einen 17-Jährigen in Schönebeck fest. Es wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen.

Schönebeck/Bad Salzelmen. - Zu einem Polizeieinsatz ist es am Sonntagabend in Bad Salzelmen gekommen, nachdem es zu einer körperlichen Auseinandersetzung innerhalb einer Familien gekommen ist. Dabei wurde nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg ein 39-jähriger Mann verletzt.