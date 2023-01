Viel Arbeit nach Umzug der Heimatstube Plötzky

Mit „Sack und Pack“ ist die Plötzkyer Heimatstube umgezogen. Das neue Zuhause: das Bürgerhaus von Schönebecks ostelbischen Ortsteil. Doch so schnell kann ein Einrichtung nicht öffnen.

Frisch nach dem Umzug sieht es in der Heimatstube Plötzky noch etwas wild aus. Nach und nach soll jetzt nach System eingeräumt werden.

Plötzky - Unzählige Kisten, rund 3000 Exponate und 7000 Dokumente mussten dafür transportiert werden, was in zusammengenommen etwa einer Woche geschafft wurde, berichtet der Vereinsvorsitzende Martin Kütz. „Und bis auf eine gebrochene Vitrinenscheibe blieb auch ansonsten alles heile“, so Kütz. Unterstützt wurde der Verein dabei unter anderem auch vom städtischen Bauhof. Wie geht es nun weiter?