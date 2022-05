Viel Geld für Bürgerpark an Calbes Diesterwegschule geplant

Aus der ehemaligen Diesterwegschule soll ein Bürgerpark werden. Der Stadtrat hat in seiner Prioritätenliste dafür in der Zukunft viel Geld eingeplant.

Calbe - Ab dem übernächsten Jahr könnte die ehemalige Diesterwegschule in der Saalestadt endgültig verschwinden. Der Stadtrat hat in der Prioritätenliste für künftige Investitionen beschlossen, an der Stelle der Schule einen Park für die Bürger zu errichten. Die Ruine, die die Kreisverwaltung nach einem Brand im Gebäude nur zum Teil abreißen ließ, stört die Stadträte. Viele hätten sich gewünscht, dass die Kreisverwaltung das gesamte Gebäude abtragen lässt.